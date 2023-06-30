У 5G может быть всего один оператор, рассказали в Минцифры

Министерство цифрового развития России предложило создать государственного оператора для внедрения стандарта связи 5G. По информации СМИ, инициатива была выдвинута на сессии, проведённой премьер-министром Михаилом Мишустиным. Планируется, что этот оператор будет управлять радиочастотными полосами, необходимыми для развёртывания сетей 5G, и включать систему совместного использования частот с возможностью отключения излучения радиоэлектронных средств связи по указанию силовых органов.

Министерство предлагает передать полосы частот оператору до 2035 года, включая спектр, который в настоящее время используется аналоговыми телевещателями, а также диапазоны 4,8-4,99 ГГц и 3,4-3,8 ГГц. Предполагается, что оператор будет создан как консорциум участников рынка, возможно, на базе «Ростелекома». Эта инициатива становится все более актуальной в свете дефицита зарубежного телекоммуникационного оборудования.

Одно из главных преимуществ единого оператора заключается в возможности силовым органам отключать излучение радиоэлектронных средств связи операторов в определённых локациях. В настоящее время оперативное ограничение сетей связи осуществляется через Министерство цифрового развития. Представители отрасли считают, что если силовые структуры получат прямой доступ к системам управления сетью операторов, они смогут отключать услуги без участия министерства. Это также может упростить процесс выделения частот.

Введение единого радиочастотного оператора с государственным участием является шагом в развитии сетей связи 5G в России и может содействовать улучшению безопасности и эффективности коммуникаций в стране.