У 5G может быть всего один оператор, рассказали в Минцифры

У 5G может быть всего один оператор, рассказали в МинцифрыВ ведомстве предложили запускать 5G с участием государства
Минцифры предложило создать единого оператора с государственным участием для запуска 5G сетей на территории страны
Министерство цифрового развития России предложило создать государственного оператора для внедрения стандарта связи 5G. По информации СМИ, инициатива была выдвинута на сессии, проведённой премьер-министром Михаилом Мишустиным. Планируется, что этот оператор будет управлять радиочастотными полосами, необходимыми для развёртывания сетей 5G, и включать систему совместного использования частот с возможностью отключения излучения радиоэлектронных средств связи по указанию силовых органов.
Министерство предлагает передать полосы частот оператору до 2035 года, включая спектр, который в настоящее время используется аналоговыми телевещателями, а также диапазоны 4,8-4,99 ГГц и 3,4-3,8 ГГц. Предполагается, что оператор будет создан как консорциум участников рынка, возможно, на базе «Ростелекома». Эта инициатива становится все более актуальной в свете дефицита зарубежного телекоммуникационного оборудования.
Одно из главных преимуществ единого оператора заключается в возможности силовым органам отключать излучение радиоэлектронных средств связи операторов в определённых локациях. В настоящее время оперативное ограничение сетей связи осуществляется через Министерство цифрового развития. Представители отрасли считают, что если силовые структуры получат прямой доступ к системам управления сетью операторов, они смогут отключать услуги без участия министерства. Это также может упростить процесс выделения частот.
Введение единого радиочастотного оператора с государственным участием является шагом в развитии сетей связи 5G в России и может содействовать улучшению безопасности и эффективности коммуникаций в стране.