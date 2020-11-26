У 92% овец нашли микропластик в организме

Так, исследователи заметили большое количество вредных отходов в регионе Мурсия на юго-востоке Испании. На полях, которые используются в качестве пастбищ овец, “раскинулся” тот вид материала, который достаточно сложно удалить полностью. В результате поглощения такого пластика почвой, в конечном итоге он попадает и в организм животных через пищу.

Отдельно стоит отметить, что результаты анализа почвы показали, что 100% проанализированных образцов почвы содержали микропластик. Также исследователи указали на то, что им удалось зафиксировать 2 тыс частиц микропластика на 1 кг почвы. Будут ли власти страны бороться с данной проблемой, пока неизвестно.