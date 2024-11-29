У Amazon появился собственный ИИ для обработки видео

С ее помощью пользователи смогут находить определенные сцены, например, победный бросок в баскетболе, используя для этого простые текстовые запросы.

Ожидается, что официальный анонс Olympus состоится на ежегодной конференции AWS re:Invent.

Разработка технологии направлена на снижение зависимости Amazon от чат-бота Claude компании Anthropic, который широко используется на платформе Amazon Web Services (AWS).

Ранее Amazon инвестировала $4 млрд в Anthropic, а общая сумма инвестиций за два года достигла $8 млрд. Эти вложения связаны с планами интеграции Claude в обновленную версию голосового помощника Alexa.

Собственная ИИ-модель позволит компании укрепить свои позиции на рынке генеративного искусственного интеллекта, конкурируя с такими гигантами, как Google, Microsoft и OpenAI.