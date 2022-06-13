У американцев не получилось вывести спутники NASA на орбиту

Запуск Rocket 3.3 состоялся с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, что ранее NASA успешно запустила на орбиту спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы. Называется аппарат GOES-T и именно он в ближайшем будущем будет следить за вызывающими опасения погодными изменениями.