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У американцев не получилось вывести спутники NASA на орбиту

И такое бывает
В Сети появилась информация о провальной попытке сверхлёгкой ракеты Rocket 3.3 запустить на орбиту два спутника NASA.
У американцев не получилось вывести спутники NASA на орбиту

Речь идёт о метеорологических аппарата, которые должны были отправиться в космос при помощи носителя американской компании Astra Space.

У нас был штатный полёт первой ступени. Однако вторая ступень отключилась раньше времени, и мы не смогли доставить полезную нагрузку на орбиту.

Astra Space

Запуск Rocket 3.3 состоялся с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, что ранее NASA успешно запустила на орбиту спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы. Называется аппарат GOES-T и именно он в ближайшем будущем будет следить за вызывающими опасения погодными изменениями.

Источник:Lenta.ru
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