У американских военных не хватило денег для закупки защиты для своих БМП

Сегодня в 07:53
1 мин.
У американских военных не хватило денег для закупки защиты для своих БМПОчень странная ситуация, конечно
В сети появилась информация о неприятной проблеме, с которой столкнулись военные из США.
Речь идёт о невозможность закупить комплексы активной защиты (КАЗ) Iron Fist для бронетехники. И это учитывая, что прямо сейчас в стране завершаются работы по интеграции КАЗ на боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Причина того, что военные не могут закупиться всем необходимым, достаточно банальна — Пентагон не выделил средства для закупки комплексов.
Мы, по сути, достигаем точки, когда мы просто ждем ресурсов, будь то предоставленные армией или Конгрессом, чтобы приступить к закупкам.
Гленн Дин
Бригадный генерал
Напомним, что первые испытания КАЗ Iron Fist состоялись ещё в 2006 году. Главной целью комплекса является защита бронетехники от ракет с кумулятивной боевой частью и подкалиберных снарядов.