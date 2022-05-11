У американских военных не хватило денег для закупки защиты для своих БМП

Речь идёт о невозможность закупить комплексы активной защиты (КАЗ) Iron Fist для бронетехники. И это учитывая, что прямо сейчас в стране завершаются работы по интеграции КАЗ на боевую машину пехоты (БМП) Bradley.

Причина того, что военные не могут закупиться всем необходимым, достаточно банальна — Пентагон не выделил средства для закупки комплексов.