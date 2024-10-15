Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 07:50
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У Apple появится более дешевый VR-шлем... за $2000

Ждем в 2026-м
Apple планирует выпустить удешевленную версию гарнитуры Vision Pro, стоимость которой составит около $2000, сообщает аналитик из Bloomberg Марк Гурман.
У Apple появится более дешевый VR-шлем... за $2000
© Bloomberg

Это шаг, направленный на привлечение большего количества покупателей, так как текущая версия Vision Pro за $3500 считается нишевым продуктом из-за высокой цены.

Новая модель будет выполнена из более дешевых материалов, получит менее мощное «железо», а также лишится функции EyeSight, которая отображает глаза пользователя для окружающих.

Несмотря на компромиссы, Apple рассчитывает на значительное увеличение продаж удешевленной версии.

Ожидается, что полноценное второе поколение Vision Pro выйдет лишь в 2026 году. Помимо этого, компания разрабатывает смарт-очки с функцией сканирования окружающего пространства, которые смогут мгновенно переводить надписи и предоставлять дополнительную информацию о местах или событиях, аналогично Visual Intelligence в iPhone 16.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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