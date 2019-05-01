У Apple упала выручка и продажи iPhone

Компания Apple отчиталась за второй квартал 2019 финансового года, завершившийся 30 марта 2019 года. Он оказался не таким удачным для компании — в нём Apple не заявляет о рекордах, а сообщает о снизившейся выручке и упавших продажах iPhone.

Доход компании за квартал составил 58 млрд долларов США, что на 5% ниже по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,46 доллара, что на 10% меньше.

Компания перестала разглашать точные цифры по штучным продажам своих устройств, но не в денежном выражении. Выручка от продаж iPhone составила 31 млрд долларов, что на 17% ниже по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, пару рекордов Apple всё же поставила. Она получила рекордную выручку от сервисов — $11,45 млрд. Также глава Apple Тим Кук заявил о самом значимом росте продаж iPad за последние шесть лет.

Тим Кук заявил: «Результаты второго квартала показывают, что количество активных устройств превысило уровень в 1,4 миллиарда и продолжает расти, к тому же бизнес сервисов установил абсолютный рекорд, мы обеспечили значимый рост в категории носимых устройств, а также в категориях домашняя техника и аксессуары. Мы добились самого значимого роста продаж iPad за шесть лет, и мы, как никогда, рады нашим будущим планам в области инновационных устройств, программного обеспечения и сервисов. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться с разработчиками и пользователями новостями на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне».