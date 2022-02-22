У AR/VR-шлема Apple появились шансы выйти в 2022 году

Теперь же издание DigiTimes поделилось сведениями, согласно которым Apple успешно завершила ключевые производственные испытания устройства. Речь идёт о второй фазе инженерных проверочных испытаний (EVT 2).

Обычно окончание этого этапа демонстрирует соответствие прототипов целям и спецификациям производителя. На основе всего этого наши коллеги пришли к выводу, что новинка выйдет уже в конце 2022 года.

Напомним, что шлему приписывают чип, сравнимый по мощности с M1. Его Apple используется в собственных компьютерах и ноутбуках линейки Mac.