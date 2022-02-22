У AR/VR-шлема Apple появились шансы выйти в 2022 году

Наука и технологии
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У AR/VR-шлема Apple появились шансы выйти в 2022 годуВозможно, чуть позже новых iPhone
За последние несколько месяцев ситуация вокруг первого AR/VR-шлема Apple сильно изменилась. Изначально считалось, что девайс выйдет в районе WWDC 2022, но затем появилась информация, что случится это уже в следующем году.
Теперь же издание DigiTimes поделилось сведениями, согласно которым Apple успешно завершила ключевые производственные испытания устройства. Речь идёт о второй фазе инженерных проверочных испытаний (EVT 2).
Обычно окончание этого этапа демонстрирует соответствие прототипов целям и спецификациям производителя. На основе всего этого наши коллеги пришли к выводу, что новинка выйдет уже в конце 2022 года.
Напомним, что шлему приписывают чип, сравнимый по мощности с M1. Его Apple используется в собственных компьютерах и ноутбуках линейки Mac.
Источник: MacRumors