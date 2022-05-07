У берегов Австралии обнаружили новый вид опасных для человека медуз

Приехавшие специалисты определили, что это вид кубомедуз, но до конца неизученный. При этом морской биолог и директор австралийской консультационной службы по вопросам медуз Лизу-Энн Гершвин сообщила, что обнаруженный вид, несмотря на внешнее сходство, не является смертельно опасной морской осой, что всё же не снимает опасности для человека.

Также специалист отметила, что найденная медуза должна быть детально изучена.