У берегов Японии начал расти новый вулканический остров

Вулканический остров появился в конце октября и продолжает расти. По сообщениям ЕКА, рост Ниидзимы говорит о продолжающейся под ним вулканической активности.

Остров расположен вблизи более крупного Иводзимы на расстоянии около 1,2 тысячи км южнее Токио. Эти острова расположены над цепью подводных вулканов, которые получили название «Тихоокеанское огненное кольцо». Длина вулканической цепи составляет около 40 тысяч км. Вулканы «растянуты» от Южной Америки до Новой Зеландии и проходят рядом с Японским архипелагом.

В Токийском университете, комментируя информацию ЕКА отметили, что если лава, из которой может состоять Ниидзима застынет, остров сохранится на долгое время. Если остров состоит из рыхлых пород, его достаточно быстро размоет тихоокеанскими водами.