Наука и технологии
06:44, 10 марта 2023
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У британского школьника нашли iPhone, который оказался замаскированным шокером

А в стране это уголовно наказуемо

Полиция Великобритании поймала подростка с электрошокером, замаскированным под iPhone. Мальчик был арестован по подозрению в хранении наступательного оружия в начале этого месяца и выпущен под залог до проведения дальнейших расследований.

У британского школьника нашли iPhone, который оказался замаскированным шокером

Фото: Mercado Libre

На вид шокер был идентичен обычному iPhone. Но когда офицер, в рамках проверки, нажал на боковую кнопку, стало ясно, что это оружие.

Стоит понимать, что даже чехлы с электрошокером для телефонов запрещены в Великобритании. А владение непосредственно нелетальным электрошокером является уголовным преступлением, которое предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 10 лет.

У британского школьника нашли iPhone, который оказался замаскированным шокером

Birmingham Live

Местные власти объясняют такой запрет тем, что устройство представляет серьёзную угрозу безопасности для населения.

Интернет-пользователи отмечают, что подобные девайсы в последнее время стали всё доступнее. Не в последнюю очередь благодаря таким площадкам, как Amazon.

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