У британского школьника нашли iPhone, который оказался замаскированным шокером

У британского школьника нашли iPhone, который оказался замаскированным шокеромА в стране это уголовно наказуемо
Полиция Великобритании поймала подростка с электрошокером, замаскированным под iPhone. Мальчик был арестован по подозрению в хранении наступательного оружия в начале этого месяца и выпущен под залог до проведения дальнейших расследований.
Фото: Mercado Libre
На вид шокер был идентичен обычному iPhone. Но когда офицер, в рамках проверки, нажал на боковую кнопку, стало ясно, что это оружие.
Стоит понимать, что даже чехлы с электрошокером для телефонов запрещены в Великобритании. А владение непосредственно нелетальным электрошокером является уголовным преступлением, которое предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 10 лет.
Birmingham Live
Местные власти объясняют такой запрет тем, что устройство представляет серьёзную угрозу безопасности для населения.
Интернет-пользователи отмечают, что подобные девайсы в последнее время стали всё доступнее. Не в последнюю очередь благодаря таким площадкам, как Amazon.