У британского школьника нашли iPhone, который оказался замаскированным шокером

На вид шокер был идентичен обычному iPhone. Но когда офицер, в рамках проверки, нажал на боковую кнопку, стало ясно, что это оружие.

Стоит понимать, что даже чехлы с электрошокером для телефонов запрещены в Великобритании. А владение непосредственно нелетальным электрошокером является уголовным преступлением, которое предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 10 лет.