Наука и технологии
Сегодня в 06:38
У части пользователей YouTube пропадет счетчик дизлайков
У авторов роликов он останется
Представители популярного видеосервиса YouTube сообщили о том, что у части пользователей пропадет счетчик дизлайков. Нововведение вступит в силу уже в ближайшие недели.
Стоит отметить, что это не значит, что сама кнопка дизлайк в новом интерфейсе пропадет. Она будет, и на нее все еще можно будет нажимать, однако некоторые пользователи не смогут ознакомиться с количеством отрицательных отметок. В то же время, у авторов роликов останется возможность просматривать точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. В компании также отметили, что тестирование новой опции спровоцировано просьбами самих авторов роликов. Так, они отметили, что пользователи порой умышленно “атакуют” ролики отрицательными отметками.
Информация о том, как именно в компании будут отбирать пользователей для участия в эксперименте - не раскрывается.