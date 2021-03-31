У части пользователей YouTube пропадет счетчик дизлайков

Стоит отметить, что это не значит, что сама кнопка дизлайк в новом интерфейсе пропадет. Она будет, и на нее все еще можно будет нажимать, однако некоторые пользователи не смогут ознакомиться с количеством отрицательных отметок. В то же время, у авторов роликов останется возможность просматривать точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. В компании также отметили, что тестирование новой опции спровоцировано просьбами самих авторов роликов. Так, они отметили, что пользователи порой умышленно “атакуют” ролики отрицательными отметками.

Информация о том, как именно в компании будут отбирать пользователей для участия в эксперименте - не раскрывается.