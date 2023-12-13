Пользователи заметили, что бот, который отметил свой первый день рождения, стал «ленивее» и раздражительнее, отказываясь выполнять поставленные задачи и предлагая пользователям делать это самим.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что ChatGPT, подобно людям, может испытывать понижение энергии и мотивации в зимние месяцы.

Социальные сети даже выдвинули гипотезу о «зимнем перерыве», ссылаясь на идею, что бот может подражать тенденции людей снижать активность в декабре.

OpenAI заметила обсуждения и заявила, что «мы слышим ваши отзывы о том, что GPT-4 становится ленивее». Компания подтвердила, что модель не обновлялась с 11 ноября, и проявила готовность решить проблему.

Однако вопрос о том, становится ли ChatGPT действительно ленивым или это просто восприятие людей, остается открытым.