У ChatGPT скоро появится конкурент: в новую компанию вкладывают деньги Nvidia, Oracle и другие техногиганты

17:04, 09 июня 2023
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У ChatGPT скоро появится конкурент: в новую компанию вкладывают деньги Nvidia, Oracle и другие техногигантыУ компании растёт капитализация
У американского разработчика бота ChatGPT, компании Open AI, появился конкурент из Канады — разработчик технологий ИИ Cohere. Президент и операционный директор компании — бывший топ-менеджер YouTube Мартин Кон, а одним из сооснователей является бывший сотрудник Google.
Компания основана в 2019 году и в последнее время начала набирать популярность среди таких техногигантов, как Nvidia, Oracle и других. В последнем раунде инвестиций корпорации вложили в Cohere $270 млн, а общая сумма вложений за последнее время составила $445 млн.
Благодаря инвестициям таких игроков рынка капитализация Cohere оценивается в $2 млрд.