У ChatGPT скоро появится конкурент: в новую компанию вкладывают деньги Nvidia, Oracle и другие техногиганты

Компания основана в 2019 году и в последнее время начала набирать популярность среди таких техногигантов, как Nvidia, Oracle и других. В последнем раунде инвестиций корпорации вложили в Cohere $270 млн, а общая сумма вложений за последнее время составила $445 млн.

Благодаря инвестициям таких игроков рынка капитализация Cohere оценивается в $2 млрд.