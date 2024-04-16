У ChatGPT спросили о будущем биткоина в случае войны между Ираном и Израилем

Это непраздный вопрос, так как война на Ближнем Востоке, особенно последний ответ Ирана, ставит под вoпpoc важнейшие маршруты поставок через Opмузcкий пролив. Аналитики поставили чат-боту такой вопрос потому, что, как ни странно, именно BTC первым и достаточно резко отреагировал на ракетный удар Ирана.

В первые сутки после удара Ирана по Израилю стоимость биткоина упала на $6 тысяч, но достаточно быстро восстановилась до $66700 15 апреля. Тогда аналитики попробовали спрогнозировать с помощью ChatGPT дальнейшее развитие событий в сфере криптовалют.

«По мнению» бота, BTC всё же просядет до $60 тысяч, но инвесторы будут искать обходные пути и стремиться к стабилизации и безопасности ситуации в целом, поэтому актив кратковременно будет иметь пониженную цену, однако вырастет до $75 тысяч и этим установит новый исторический максимум.

«По оценке ChatGPT, последовательность событий, в результате которых окончательная эскалация наступит только после серии других, более мелких эскалаций, практически такая же. В этом случае ИИ прогнозирует ещё большее первоначальное падение до $55 000, а затем последует взрывной рост до $80 000», — отмечено в материале издания Happy Coin News.