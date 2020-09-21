У человека может быть больше органов чувств, чем считалось ранее

Так, например, если бы не наличие проприоцептивных мышечных рецепторов, мы бы мгновенно растеряли значительную часть своих двигательных способностей, так как именно они позволяют людям ощущать пространственное положение частей своего тела.

Также эксперты отмечают, что одним из основных чувств, присущих людям, является чувство равновесия. Находить баланс, стоя на двух ногах, нам помогает вестибулярный аппарат — жидкость, которая перемещается в системе из трех каналов, позволяет головному мозгу рассчитывать положение тела в пространстве и принимать нужную ориентацию.