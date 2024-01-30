У этого сенсора нет аккумуляторов, он использует звук

Сенсор работает механически и не требует внешнего источника энергии. Он использует вибрационную энергию, содержащуюся в звуковых волнах. Прототип сенсора обладает пассивным распознаванием речи и активируется при произнесении определенного слова или при генерации определенного тона или шума. Такие звуковые волны заставляют сенсор вибрировать, генерируя маленький электрический импульс, который включает электронное устройство.

Этот сенсор является материалом, созданным с инженерной точки зрения для достижения свойств, редко встречаемых в природе. Он состоит из силикона и не содержит токсичных тяжелых металлов или редких земель, что делает его более безопасным по сравнению с традиционными электронными сенсорами.