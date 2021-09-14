У Facebook есть «любимчики», которые могут безнаказанно нарушать правила соцсети

По информации WSJ, в Facebook есть алгоритм под названием XCheck, который следит за качеством публикаций. Программа контролирует соблюдение правил соцсети, «идеологическую» и толерантную стороны постов. При обнаружении нарушений алгоритм сразу отправляет уведомление группе модераторов, отвечающих за то, будет ли заблокирован пользователь – всё зависит от «тяжести» смысла в публикации. Но, как оказалось, есть «любимчики», которых администрация Facebook не блокирует, а лояльно даёт возможность удалить пост. По словам журналистов WSJ, это популярные люди, «звёзды» и т.п. То есть нужно быть певцом, блогером или кем-то ещё, главное – популярным. Всё, что в отношении таких людей делает Facebook, – в течение 24 часов им нужно удалить или отредактировать пост.

Как отмечается, таких аккаунтов на момент расследования, середина 2020 года, – 5,8 млн пользователей. Причём, по словам журналистов, такие люди писали вещи, за которые Facebook сразу же бы заблокировал «обычного» пользователя, но оставались «на виду». Также отмечается, что Facebook отходит от этой практики.