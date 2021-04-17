У Google появился новый язык программирования

Новый язык необходим для “решения проблем SQL” посредством синтаксиса математической пропозиционной логики, а не естественного языка. Сообщается, что напоминает новый язык программирования Datalogic. Сделан Logica был для инженеров, специалистов по анализу данных и других специалистов. Согласно данным Google, Logica является более кратким языком и имеет поддержку многократно используемых механизмов абстракции, которых нет в SQL.

Помимо прочего новый язык способен компилировать код в SQL и функционировать в облачном хранилище данных Google BiqQuery с экспериментальной поддержкой PostgreSQL и SQLite. Предусмотрено также использовать его в качестве интерактивной записной книжки Python.