У границ Крыма обнаружили боевой беспилотник Bayraktar

Доказательством того, что обнаруженный беспилотник это именно что Bayraktar TB2, является его позывной — «12345678». Ранее его уже идентифицировали в рамках учений «Объединенные усилия — 2020», передаёт Defense Express.

Ещё одним подспорьем для этой версии является тот факт, что БПЛА поднялся в воздух с военного аэродрома в Староконстантинове. Именно там базируется 383-й полк дистанционно-управляемых летательных аппаратов.

На данный момент нет никакой информации, с какой целью беспилотник подлетал к Крыму. При этом практически в то же время вблизи полуострова работали два американских стратегических БПЛА — Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint.