У границ России обнаружили 32 иностранных самолета-шпиона

При этом официальный орган Минобороны Российской Федерации уже успел отметить, что целых четыре раза было принято решение поднять по тревоге истребители из состава ПВО для того, чтобы перехватить возможных нарушителей на границе страны. ”Нарушений воздушного пространства РФ не допущено”, - говорится в отчете военного ведомства.

Напомним, что чуть ранее уже было сообщено об инциденте, в рамках которого самолет-разведчик британских Королевских ВВС Sentinel R.1 провел многочасовую разведку у границ России. Так, воздушное судно, как выяснили специалисты, вылетело с авиабазы Уоддингтон в Англии, после чего совершило серию пролетов вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, над Балтикой, а также в небе Литвы.