У границ России всего за неделю обнаружили около 40 иностранных самолётов-разведчиков

Оказалось, что только за последнюю неделю у границ страны было обнаружено 39 таких летательных аппарата. При этом 33 из них были пилотируемые самолёты, а 6 — беспилотники. Все они занимались непосредственно разведывательной деятельностью.

Сообщается, что все полеты проходили под строгим контролем российских радиолокационных систем. При этом ни одно из средств не нарушило российское воздушное пространство.

Из интересного стоит отметить, что истребителям противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за это время пришлось дважды подниматься в воздух. Они занимались сопровождением иностранных аппаратов.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о направлении ударных сил ВКС России к границам Турции и Иордании. Переброска осуществлялась в рамках масштабных манёвров.