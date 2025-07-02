У HUAWEI все шансы обогнать Apple, первой внедрив HBM-память в смартфоны

Несмотря на санкции США и ограничения в производстве чипов (HUAWEI по-прежнему использует 7-нм техпроцесс от SMIC), компания компенсирует отставание за счёт внедрения передовых решений.

Например, она уже представила первый в мире тройной складной смартфон Mate XT, а теперь может стать и пионером в использовании HBM DRAM в мобильных устройствах.

Напомним, что HBM превосходит стандартную LPDDR5X по пропускной способности, энергоэффективности и компактности, что особенно важно для нейросетевых задач и работы с ИИ.

Apple, по слухам, планирует внедрить HBM в юбилейные iPhone лишь в 2027 году, тогда как HUAWEI может сделать это раньше и занять лидерскую позицию в AI-смартфонах. Пока неизвестно, в какой именно серии дебютирует новшество.