У Huawei вышли новые умные очки со встроенным аудиоплеером

Эти очки имеют черную квадратную оправу и защитные линзы UV400. Оригинальная модель была выпущена в прошлом году, а новая версия была анонсирована ранее в этом месяце.

К особенностям новых очков можно отнести уведомления о погодных аномалиях, напоминания о посадке на рейс и чтение уведомлений приложений вслух.

Встроенный датчик осанки помогает улучшить здоровье позвоночника, а также можно использовать очки для звонков или прослушивания музыки.