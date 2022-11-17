У Илона Маска паранойя: он считает, что сотрудники Twitter специально подрывают работу компании

Об этом рассказали восемь нынешних и бывших сотрудников Twitter. По их словам, о нарастающей истерии вокруг «саботажа» свидетельствует сокращение штата и подрядчиков уже на 80%.

«Маск стал одержим идеей, что его сотрудники могут саботировать сайт, что привело к почти полному прекращению написания и доставки кода и увольнению всех, кто подозревался в нелояльности», — рассказали сотрудники.

При этом есть другие сотрудники, которые говорят, что продолжают работать, поддерживая работоспособность Twitter в надежде на улучшение ситуации в компании, и опираются на кодекс поведения, принятый ещё до прихода Маска.

Согласно этому кодексу, сотрудники имеют полное право критиковать руководство. А те, кто был уволен за критику нового владельца, говорили, что их сокращали за нарушение некой «политики секретности», о которой ничего не знали до увольнения.