У Илона всё в порядке: Маск начал собирать $1 млрд на свой ИИ-стартап

Для этого стартап подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В настоящее время X.Ai собрала $135 млн.

Но для инвесторов установлены определённые требования: для участия в инвестиционном раунде, начатом 29 ноября, в компанию необходимо вложить $2 млн.