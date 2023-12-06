У Илона всё в порядке: Маск начал собирать $1 млрд на свой ИИ-стартап

19:27, 06 декабря 2023
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У Илона всё в порядке: Маск начал собирать $1 млрд на свой ИИ-стартапМинимальный взнос — $2 млн
Стартап Илона Маска X.Ai, разработавший и запустивший чат-бот Grok, работающий с соцсетью Х и компанией Tesla, начал собирать деньги на развитие. Компания планирует собрать порядка $1 млрд.
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Для этого стартап подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В настоящее время X.Ai собрала $135 млн.
Но для инвесторов установлены определённые требования: для участия в инвестиционном раунде, начатом 29 ноября, в компанию необходимо вложить $2 млн.
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