У Intel ощутимо упала выручка: аналитики не сулят ничего хорошего

Согласно аналитическим запискам, с которыми ознакомились обозреватели Reuters, в четвёртом квартале 2024 года выручка Intel упадёт до $13,02 млрд — на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 37,9%. Операционные убытки в сегменте чипов составят $2,55 млрд.

Отмечается, что на совете акционеров главе Intel Патрику Гелсингеру придётся объясняться о причинах столь быстрого и сильного падения доходов компании, которая на протяжении многих лет доминировала на рынке. И одним из ключевых условий исправления ситуации является отделение профильного бизнеса от остальных сегментов, как это сделал прямой конкурент — AMD.

Причём у Intel дела плохи и в сегменте ПК: по итогам третьего квартала выручка упала на 6%. В серверном сегменте Intel также терпит неудачу: выручка может снизиться на 17% год к году.