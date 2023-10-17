У израильских танков заметили антидронную защиту, используемую Россией на Украине

Фотографии танков Merkava, сделанные в воскресенье, показали, что некоторые из них теперь оснащены странными металлическими крышами на верхней части своих орудий.

Эти, так называемые «cope cages» или «клетки справления», были ранее замечены на российской технике на Украине.

Эксперты полагают, что такие «клетки» могут быть использованы для защиты от квадрокоптеров, перевозящих гранаты и другие боеприпасы.

Дроны сильно изменили характер ведения войн. Причём речь не только о дорогих и крупных дронах, таких как американский Reaper или турецкий Bayraktar, но и меньших, дешёвых квадрокоптерах, приспособленных как для наблюдения, так и для вооружения.