У каких людей будет иммунитет против нового «африканского» штамма коронавируса

Эти варианты появились зимой в Южной Африке и особо не распространялись, но сейчас в Европе, в том числе и в России, заболевших ими становится всё больше. При этом новые варианты менее летальны, чем изначальный «Омикрон».

Ими не заболеют люди, которые или вакцинировались, или переболели «Омикроном». В ближайшие полгода они, скорее всего, не заболеют, пока не ослабнет иммунитет.

«Правда, они и не так сильно отличаются от «Омикрона», как, например, «Дельта», поэтому, если люди в течение последнего полугода переболели первыми субвариантами омикрона — BA.1, BA.2, то, скорее всего, они не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Так что ими сейчас заражаются люди, которые давно не вакцинированы или не болели «Омикроном», поэтому данные субварианты среди них в основном и распространяются», — рассказал эксперт.

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