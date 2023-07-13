У каких операторов в России можно подключить домашний интернет и сотовую связь в один тариф со скидкой

У каких операторов в России можно подключить домашний интернет и сотовую связь в один тариф со скидкойРезультаты исследования
Аналитики telecom daily провели опрос и узнали, как россияне получают услуги доступа к интернету, мобильной связи и домашнего телефона
Большинство пользователей фиксированной и мобильной связи в России выбирают пакетные услуги, которые позволяют получить несколько услуг от одного оператора по выгодной цене. Кроме того, многие пользователи предпочитают конвергентные услуги, когда проводные и беспроводные сервисы предоставляются одним оператором по единому счету. Самые популярные конвергентные операторы на массовом рынке — МТС, «Билайн» и «Ростелеком».
Крупные федеральные операторы активно развивают конвергентные продукты, объединяя ресурсы фиксированной и мобильной сети в рамках одного домохозяйства. Результаты опроса пользователей свидетельствуют о том, какие услуги предпочитают российские абоненты и какие дополнительные сервисы им бы хотелось видеть в пакетах. Особый интерес вызывают облачные хранилища, антивирусы и образовательные продукты.
Опрос был проведён онлайн, и приняли в нем участие около 3,300 респондентов, пользующихся фиксированной и мобильной связью. Данные учитывают различные группы абонентов по полу, возрасту и месту проживания. Исследование основывается на методологии, соответствующей профессиональным стандартам.
По результатам опроса, 63,1% респондентов являются пакетными абонентами. Самая популярная модель — комбинация домашнего проводного интернета и мобильной связи от одного оператора. 19% опрошенных рассматривают возможность подключения пакетных услуг, в то время как 15% относятся к этому негативно.
Пакетные абоненты выделяют преимущества, такие как скидки при оплате нескольких услуг и возможность управлять ими в одном личном кабинете. Особенно высокую оценку за экономию дали пакетным абонентам Tele2 и «Билайна». Удобство управления через единый кабинет отметили пользователи Tele2 и «Ростелекома».
Многие абоненты выбирают конвергентные услуги, и среди них самыми популярными операторами являются МТС, «Билайн» и «Ростелеком». Они предоставляют не только фиксированный доступ в интернет и мобильную связь, но и платное ТВ и онлайн-кинотеатры. Сервисы платного ТВ пользуются большим спросом, особенно у абонентов «Ростелекома» и МТС. Российские пользователи также выразили интерес к облачным хранилищам, антивирусам и онлайн-образованию.
По общей оценке удовлетворённости пользователями, «Ростелеком» и Tele2 лидируют в разных сегментах. Удовлетворённость пакетными услугами «Ростелекома» оценивается на 8,35 балла из 10, в то время как Tele2 получил оценку 9,03 балла в сегменте с меньшим количеством пакетных абонентов.