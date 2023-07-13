У каких операторов в России можно подключить домашний интернет и сотовую связь в один тариф со скидкой

Большинство пользователей фиксированной и мобильной связи в России выбирают пакетные услуги, которые позволяют получить несколько услуг от одного оператора по выгодной цене. Кроме того, многие пользователи предпочитают конвергентные услуги, когда проводные и беспроводные сервисы предоставляются одним оператором по единому счету. Самые популярные конвергентные операторы на массовом рынке — МТС, «Билайн» и «Ростелеком».

Крупные федеральные операторы активно развивают конвергентные продукты, объединяя ресурсы фиксированной и мобильной сети в рамках одного домохозяйства. Результаты опроса пользователей свидетельствуют о том, какие услуги предпочитают российские абоненты и какие дополнительные сервисы им бы хотелось видеть в пакетах. Особый интерес вызывают облачные хранилища, антивирусы и образовательные продукты.

Опрос был проведён онлайн, и приняли в нем участие около 3,300 респондентов, пользующихся фиксированной и мобильной связью. Данные учитывают различные группы абонентов по полу, возрасту и месту проживания. Исследование основывается на методологии, соответствующей профессиональным стандартам.

По результатам опроса, 63,1% респондентов являются пакетными абонентами. Самая популярная модель — комбинация домашнего проводного интернета и мобильной связи от одного оператора. 19% опрошенных рассматривают возможность подключения пакетных услуг, в то время как 15% относятся к этому негативно.