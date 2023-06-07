У каких российских IT-компаний больше всего патентов на изобретения

Главным критерием для оценки стало количество действующих патентов компаний в сфере цифровых технологий.

Наибольшим количеством патентов может похвастаться Яндекс — на его счету 411 задокументированных изобретений, моделей и промышленных образцов. Самую малость ему уступает «Лаборатория Касперского» со своими 408 патентами. Сбер замыкает тройку лидеров с 305 патентами.

При этом компании подходят к формированию своих патентных портфелей по-разному. Так, 75% патентов Яндекса относятся к изобретениям, а остальная часть — к промышленным образцам.

У «Лаборатории Касперского» доминируют изобретения, в то время как Сбер сконцентрирован в основном на промышленных образцах.

Отметим, что эти три компании владеют 76% всех патентов на изобретения и почти 95% всех патентов на промышленные образцы среди компаний, включённых в рейтинг.