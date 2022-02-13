У каждого третьего жителя США в моче нашли вещество для уничтожения сорняков

Этот химикат известен ещё со времён войны во Вьетнаме, он входил в состав препарата Agent Orange, который использовался США для уничтожения лесов и посевов, используемых партизанами. Тогда это привело к раку у множества жителей Вьетнама.

В ходе исследований учёные обнаружили, что почти в 33% образцов мочи, собранных у 14395 участников, было обнаружено заметное количество этого химического вещества в организме.

Химикат 2,4-D очень токсичен и агрессивен, является эндокринным разрушителем, который может сильно нарушить естественную выработку гормонов у людей и животных. Также это вещество может быть очень опасно для маленьких детей, которые подвергаются его воздействию в раннем возрасте. Это может произойти, если ребёнок играет босиком на траве, обработанной средством для уничтожения сорняков, или если они засовывают руки в рот после игры на улице.

«Наше исследование показывает, что воздействие 2,4-D на человека значительно возросло, и, по прогнозам, в будущем оно будет расти ещё больше», — сообщила Марлайна Фрайстлер, один из соавторов работы.

По мнению учёных, одним из способов избежать воздействия 2,4-D является покупка экологически чистых продуктов питания, а также отказ от использования его в качестве пестицида в саду.