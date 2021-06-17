У компании-владельца AliExpress украли более миллиарда данных пользователей

Причем данные были похищены не в результате хакерской атаки, как это обычно бывает. Оказалось, что кражей занимался один из сотрудников компании, который выполнял роль консультанта клиентов торговой платформы Taobao, принадлежащей Alibaba. Как выяснилось, работник еще два года назад начал скачивать конфиденциальные данные пользователей, в числе которых ФИО и номера телефонов. Таким образом ему удалось украсть более более миллиарда элементов данных пользователей.

Известно, что в результате суда этого сотрудника, а вместе с ним и работодателя, приговорили к более трем годам тюрьмы. Также на них наложили штраф в размере 450 тыс юаней или около 5 млн рублей. В Taobao заверили, что похищенные данные пользователей не были проданы.