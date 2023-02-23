У коренных эквадорцев нашли естественный иммунитет от туберкулёза

Свежая статья за авторством учёных демонстрирует, что коренное население современного Эквадора адаптировалось к туберкулезной палочке за несколько тысяч лет до прибытия европейцев.

Это, в свою очередь, прямо противоречит теории о том, что болезнь не существовала в Южной Америке до появления на континенте европейцев 500 лет назад.

По данным исследования, коренные народы Эквадора, вероятно, адаптировались к микобактериям туберкулеза за 3000 лет до того, как их территорию открыли для себя жители Европы.

Также учёные обнаружили, что демографический коллапс, совпавший с приходом европейцев, был более серьёзным в Эквадоре, чем в других регионах Анд.