У коренных эквадорцев нашли естественный иммунитет от туберкулёза

У коренных эквадорцев нашли естественный иммунитет от туберкулёзаПоявившийся задолго до встречи с европейцами
Исследователи из Университета Эмори сделали важное открытие, которое опровергает ранее существовавшие представления о туберкулезе в Южной Америке.
Фото: The New York Times
Свежая статья за авторством учёных демонстрирует, что коренное население современного Эквадора адаптировалось к туберкулезной палочке за несколько тысяч лет до прибытия европейцев.
Это, в свою очередь, прямо противоречит теории о том, что болезнь не существовала в Южной Америке до появления на континенте европейцев 500 лет назад.
По данным исследования, коренные народы Эквадора, вероятно, адаптировались к микобактериям туберкулеза за 3000 лет до того, как их территорию открыли для себя жители Европы.
Также учёные обнаружили, что демографический коллапс, совпавший с приходом европейцев, был более серьёзным в Эквадоре, чем в других регионах Анд.