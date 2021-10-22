У кошек нашли бактерии для борьбы со стафилококками у людей

Кошки давно известны своими «целебными» качествами, но так пристально их возможности ещё не рассматривали. Учёных заинтересовал тот факт, что мыши как естественная пища кошек являются переносчиками множества заболеваний, в частности, метициллин-резистентного , т.е. устойчивого к антибиотикам, стафилококка MRSP. Эта бактерия часто встречается у домашних животных и может размножаться бесконтрольно, когда они больны или ранены. Заразиться этой инфекцией могут и люди.

Учёные собрали несколько кошек и взяли у них на анализ слюну. Бактерии, выделенные из слюны, вырастили вместе с MRSP. Это позволило выявить штамм «хорошего» стафилококка S. felis, который блокировал рост MRSP. По мнению исследователей, антибиотиков, естественным образом вырабатываемых S. felis, достаточно, чтобы разрушать стенки клеток MRSP и уничтожать этот патоген.

Обнаруженные бактерии опробовали в деле. Их пересадили на мышей, заражённых MRSP — с большими кровоточащими покраснениями на коже. Учёные отмечают, что выздоровление мышей происходило достаточно быстро, и со временем на коже осталось меньше жизнеспособных бактерий MRSP. Кроме того, S. felis оказались эффективны в борьбе с устойчивостью «плохого» стафилококка к антибиотикам.

В итоге результаты исследования показали, что «хорошие» бактерии, обнаруженные у кошек, обеспечивают надёжную защиту от MRSP — не только у мышей, как было показано в данном случае, но потенциально и у людей.

По словам автора исследования Ричарда Галло из Калифорнийского университета в Сан-Диего, полученные результаты свидетельствуют о том, что такие же механизмы лечения можно в дальнейшем применять к людям. А на бытовом уровне исследование говорит в пользу содержания кошек дома.