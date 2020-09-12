У космического центра в Москве обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной

На момент написания данного материала, территория предприятия была оцеплена, а также ожидалось прибытие взрывотехников Центра "Лидер" МЧС России, пишет информационное агентство ТАСС.

При этом журналисты пообщались с представителями Роскосмоса, в состав которой и входит космический центр имени Хруничева. В госкорпорации ответили, что снаряд был обнаружен при проведении восстановительных работ центра: