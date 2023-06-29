У лекарства от рака нашли новые формы

Исследователи из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН и Индийского института химических технологий синтезировали и описали пять ранее неизвестных кристаллических форм нилутамида — вещества, использующегося в комбинированной терапии рака предстательной железы.

Кристаллические формы одного и того же химического соединения могут отличаться друг от друга по своим свойствам и, соответственно, оказывать разный эффект при лечении — к примеру, быстрее всасываться в кровь.

Российские и индийские ученые выяснили, что в зависимости от условий кристаллизации и вспомогательных веществ нилутамид может образовывать пять модификаций, различающихся геометрией и упаковкой молекул в кристалле.

Так, наиболее стабильная модификация соединения кристаллизуется всегда из чистых органических растоворителей, а небольшая добавка азотистого основания цитозина способствует образованию еще одной кристаллической формы. Такое количество форм — довольно редкое явление, отмечают исследователи: четыре и более модификаций пока известны только лишь для 2% органических кристаллов.