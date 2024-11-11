У LG появился новый растягиваемый дисплей, увеличивающийся на 50% без потери качества

Прототип выдерживает до 10 000 циклов растягивания и работает при экстремальных температурах. Дисплей оснащен микросветодиодами размером 40 микрометров, что гарантирует высокое качество изображения.

Технология может использоваться в различных отраслях: от носимых устройств до автомобильной индустрии. LG также продемонстрировала дисплеи для интеграции в одежду пожарных и автомобильные панели с управлением жестами.