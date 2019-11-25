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У любителей электронных сигарет нашли новую болезнь легких
До этого ей болели лишь рабочие на производстве попкорна быстрого приготовления
Канадское интернет-издание Canadian Medical Association Journal опубликовало материал, в котором рассказан случай, произошедший с 17-летним жителем страны. Молодой человек, увлекающийся вейпингом, столкнулся с очень тяжелым диагнозом — облитерирующим бронхиолитом, который также известен как “попкорновая болезнь легких”. Ранее подобное заболевание поражало лишь рабочих, которые производят попкорн быстрого приготовления.
Данная болезнь возникает в связи с тем, что воздухопроводящие пути человека забиваются хлором, аммиаком и диоксидом серы. В конечном итоге больные сталкиваются с сильным сухим кашлем, одышкой и хрипами. Изначально врачи хотели провести 17-летнему пациенту трансплантацию легких, но в дальнейшем приняли решение провести курс 47-дневного интенсивного лечения.
Что интересно, первоначально облитерирующий бронхиолит был диагностирован лишь в середине 2000-х, когда с ним столкнулись на заводах по производству попкорна. В тот момент болезнь была вызвана ароматизатором диацетилом. Подобные симптомы, к слову, порой возникают и у рабочих на производстве жареного молотого кофе.