У любителей электронных сигарет нашли новую болезнь легких

Данная болезнь возникает в связи с тем, что воздухопроводящие пути человека забиваются хлором, аммиаком и диоксидом серы. В конечном итоге больные сталкиваются с сильным сухим кашлем, одышкой и хрипами. Изначально врачи хотели провести 17-летнему пациенту трансплантацию легких, но в дальнейшем приняли решение провести курс 47-дневного интенсивного лечения.

Что интересно, первоначально облитерирующий бронхиолит был диагностирован лишь в середине 2000-х, когда с ним столкнулись на заводах по производству попкорна. В тот момент болезнь была вызвана ароматизатором диацетилом. Подобные симптомы, к слову, порой возникают и у рабочих на производстве жареного молотого кофе.