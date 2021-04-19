Наука и технологии
Сегодня в 07:02
У людей нашли лишь три возраста, в которые происходит старение организма
Всё остальное время он не особо-то и меняется
В сети появились результаты свежего исследования учёных из Стэнфордского университета. Они решили оспорить общепринятое мнение о том, что человеческией организм стареет ежедневно. Вместо этого специалисты предложили концепцию «трёх возрастных точек».
Суть нового открытия заключается в том, что тело и организм человека кардинально меняются лишь в три разных года, пишет Forbes. Исследователи наблюдали за примерно 3 тыс белков у 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. В итоге они выяснили, что значительные изменения в белковом уровне наблюдались лишь в 34, 60 и 78 лет.
По словам учёных, это говорит о том, что именно в эти три возрастных точки происходят общие перемены в организме. При этом эксперименты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.