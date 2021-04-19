У людей нашли лишь три возраста, в которые происходит старение организма

Суть нового открытия заключается в том, что тело и организм человека кардинально меняются лишь в три разных года, пишет Forbes. Исследователи наблюдали за примерно 3 тыс белков у 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. В итоге они выяснили, что значительные изменения в белковом уровне наблюдались лишь в 34, 60 и 78 лет.

По словам учёных, это говорит о том, что именно в эти три возрастных точки происходят общие перемены в организме. При этом эксперименты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.