У людей, переболевших тяжёлыми формами коронавируса, повреждается кровеносная система

Практически с начала пандемии специалисты многих больниц накапливали информацию о том, как обстоят дела с кровеносной системой у людей, оказавшихся из-за ковида в отделениях интенсивной терапии. У таких пациентов были зафиксированы патологии кровеносной системы и нарушение микроциркуляции крови в тканях. Причина — повреждение внутренней стенки кровеносных сосудов — эндотелия.

Для выявления эндотелиальной дисфункции использовалась инфракрасная спектроскопия ближнего поля, чтобы получить данные о локальном насыщении кислородом тканей и крови, а также зафиксировать концентрацию гемоглобина. Исследования подтвердили гипотезы о действии коронавируса на кровеносные сосуды у «тяжёлых» пациентов.