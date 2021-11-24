У людей, переболевших тяжёлыми формами коронавируса, повреждается кровеносная система

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У людей, переболевших тяжёлыми формами коронавируса, повреждается кровеносная системаДоказали годы наблюдений
Учёные выяснили, что коронавирус опасен не только для дыхательной системы. При тяжёлых формах течения этого заболевания наблюдаются патологические изменения в кровеносной системе.
Практически с начала пандемии специалисты многих больниц накапливали информацию о том, как обстоят дела с кровеносной системой у людей, оказавшихся из-за ковида в отделениях интенсивной терапии. У таких пациентов были зафиксированы патологии кровеносной системы и нарушение микроциркуляции крови в тканях. Причина — повреждение внутренней стенки кровеносных сосудов — эндотелия.
Для выявления эндотелиальной дисфункции использовалась инфракрасная спектроскопия ближнего поля, чтобы получить данные о локальном насыщении кислородом тканей и крови, а также зафиксировать концентрацию гемоглобина. Исследования подтвердили гипотезы о действии коронавируса на кровеносные сосуды у «тяжёлых» пациентов.
Источник: Planet Today