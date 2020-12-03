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У людей с COVID-19 может наблюдаться аномальное течение болезни
Которое проявляется резким понижением температуры
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что у людей с коронавирусной инфекцией может наблюдаться аномальное течение болезни, для которого характерно резкое понижение температуры после небольшого повышения.
Об этом специалист рассказал в рамках беседы с изданием “Лента.ру”. ”У некоторых 1,5-2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится”, — поделился врач.
Болибок считает, что такое проявление коронавирусной инфекции может являться признаком того, что во время болезни нарушается регуляция обмена веществ в организме зараженных.