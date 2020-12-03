У людей с COVID-19 может наблюдаться аномальное течение болезни

Об этом специалист рассказал в рамках беседы с изданием “Лента.ру”. ”У некоторых 1,5-2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится”, — поделился врач.

Болибок считает, что такое проявление коронавирусной инфекции может являться признаком того, что во время болезни нарушается регуляция обмена веществ в организме зараженных.