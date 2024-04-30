У Mail.ru появился бесплатный ИИ для реставрации фото пользователей

Обучение ИИ проходило на базе снимков и видео из открытых источников. Разработка использует технологию компьютерного зрения Cloud Vision.

«Наша модель обучалась на тысячах реальных фотографий и видео, чтобы восстановить все элементы изображения и придать ему более современный вид», — отметили в Mail.ru. «Мы уверены, что это поможет людям по-новому взглянуть на дорогие им снимки и сохранить их не только в памяти».