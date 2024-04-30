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Наука и технологии
Опубликовано 30 апреля 2024, 07:32
1 мин.

У Mail.ru появился бесплатный ИИ для реставрации фото пользователей

Аккурат к 9 мая
Mail.ru Group представила бесплатный сервис для реставрации старых фотографий с помощью искусственного интеллекта.
У Mail.ru появился бесплатный ИИ для реставрации фото пользователей
© Mail.ru

Сервис позволяет не только восстанавливать утерянные детали изображения, но и оживлять черно-белые снимки, добавляя им цвета.

Для использования сервиса достаточно перейти по ссылке, загрузить фотографию и сохранить ее обновленную версию.

Готовый результат можно отправить друзьям и близким, опубликовать в социальных сетях или добавить в архив. Mail.ru не ограничивает количество обрабатываемых фото, а пользователи получают доступ к полному функционалу нейросети.

У Mail.ru появился бесплатный ИИ для реставрации фото пользователей
© Mail.ru

Обучение ИИ проходило на базе снимков и видео из открытых источников. Разработка использует технологию компьютерного зрения Cloud Vision.

«Наша модель обучалась на тысячах реальных фотографий и видео, чтобы восстановить все элементы изображения и придать ему более современный вид», — отметили в Mail.ru. «Мы уверены, что это поможет людям по-новому взглянуть на дорогие им снимки и сохранить их не только в памяти».

Источник:Mail.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
,
#Mail.ru Group