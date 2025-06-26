У Microsoft и OpenAI возник конфликт из-за будущего ИИ

Опубликовано 26 июня 2025, 19:581 мин.
У Microsoft и OpenAI возник конфликт из-за будущего ИИКомпании не могут договориться о правилах доступа к AGI
Между Microsoft и OpenAI возникло напряжение на фоне разногласий по поводу условий сотрудничества, касающихся перспектив создания общего искусственного интеллекта (AGI).
Согласно опубликованной информации, причиной спора стал пункт в договоре, согласно которому Microsoft теряет доступ к технологиям AGI, как только OpenAI достигнет этой стадии развития искусственного интеллекта. Microsoft пытается добиться пересмотра этого условия, однако OpenAI пока не идет на уступки.
Проблемы в отношениях между компаниями появились на фоне затянувшихся переговоров. OpenAI планирует перейти в статус корпорации, ориентированной на общественное благо, но для завершения этого процесса необходимо одобрение Microsoft. Несмотря на месяцы обсуждений, стороны пока не пришли к соглашению.
Партнерство Microsoft и OpenAI началось в 2019 году, когда IT-гигант вложил в стартап 1 миллиард долларов.