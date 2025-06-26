У Microsoft и OpenAI возник конфликт из-за будущего ИИ

Согласно опубликованной информации, причиной спора стал пункт в договоре, согласно которому Microsoft теряет доступ к технологиям AGI, как только OpenAI достигнет этой стадии развития искусственного интеллекта. Microsoft пытается добиться пересмотра этого условия, однако OpenAI пока не идет на уступки.

Проблемы в отношениях между компаниями появились на фоне затянувшихся переговоров. OpenAI планирует перейти в статус корпорации, ориентированной на общественное благо, но для завершения этого процесса необходимо одобрение Microsoft. Несмотря на месяцы обсуждений, стороны пока не пришли к соглашению.

Партнерство Microsoft и OpenAI началось в 2019 году, когда IT-гигант вложил в стартап 1 миллиард долларов.