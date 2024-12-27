У Microsoft и OpenAI возникли разногласия по условиям их сотрудничества

Отмечается, что с октября прошлого года Microsoft и OpenAI ведут переговоры о потенциальной реструктуризации OpenAI. Одним из ключевых вопросов является сохранение доли Microsoft в 20% от доходов OpenAI.

Microsoft является ключевым инвестором OpenAI и предоставляет компании доступ к своим облачным сервисам Azure. Сотрудничество между двумя компаниями привело к значительному развитию технологий искусственного интеллекта, включая популярный чат-бот ChatGPT.

Однако, по мере роста OpenAI и увеличения ее влияния на рынке, отношения между компаниями, вероятно, стали более сложными. Разногласия по финансовым и юридическим вопросам могут повлиять на дальнейшее развитие обеих компаний и отрасли искусственного интеллекта в целом.