Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 00:41
1 мин.

У Microsoft и OpenAI возникли разногласия по условиям их сотрудничества

Доходы и интеллектуальная собственность
Согласно сообщению издания The Information, между Microsoft и OpenAI возникли разногласия по условиям их сотрудничества. Основные точки трения связаны с облачными вычислениями, распределением прибыли и вопросами интеллектуальной собственности.
У Microsoft и OpenAI возникли разногласия по условиям их сотрудничества

© Ferra.ru

Отмечается, что с октября прошлого года Microsoft и OpenAI ведут переговоры о потенциальной реструктуризации OpenAI. Одним из ключевых вопросов является сохранение доли Microsoft в 20% от доходов OpenAI.

Microsoft является ключевым инвестором OpenAI и предоставляет компании доступ к своим облачным сервисам Azure. Сотрудничество между двумя компаниями привело к значительному развитию технологий искусственного интеллекта, включая популярный чат-бот ChatGPT.

Однако, по мере роста OpenAI и увеличения ее влияния на рынке, отношения между компаниями, вероятно, стали более сложными. Разногласия по финансовым и юридическим вопросам могут повлиять на дальнейшее развитие обеих компаний и отрасли искусственного интеллекта в целом.