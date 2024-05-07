У Microsoft появится собственный ИИ для конкуренции с GPT-4 и Google Gemini

Это первая подобная разработка Microsoft с момента инвестирования более $10 млрд в OpenAI для использования их моделей ИИ.

Разработка MAI-1 возглавляется Мустафой Сулейманом, бывшим лидером Google AI, который недавно был CEO стартапа Inflection, большая часть сотрудников и интеллектуальной собственности которого были приобретены Microsoft за $650 млн в марте.

Сообщается, что новое детище редмондцев будет полностью новой большой языковой моделью, содержащей около 500 млрд параметров, что значительно превышает возможности предыдущих открытых моделей Microsoft.

По слухам, Microsoft может представить MAI-1 уже на конференции разработчиков Build в этом месяце.