У модуля Peregrine сломалась топливная система, но аппарат выполнил задачу

В соцсети Х компания рассказала, что в Peregrine продолжается потеря топлива из-за сбоя топливной системы, но модуль всё равно продолжает двигаться по заданной траектории вокруг Земли. К тому же наземному центру удалось установить связь со всеми инструментами модуля.

«Десять инструментов, которым необходима энергия, заряжены, еще десять единиц груза остаются пассивными. Эти инструменты смогли доказать свою работоспособность в космосе»,— сообщили разработчики Peregrine.