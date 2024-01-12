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Наука и технологии
15:06, 12 января 2024
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У модуля Peregrine сломалась топливная система, но аппарат выполнил задачу

Связь установили со всеми инструментами модуля

Производитель лунного модуля Peregrine, космическая компания Astrobotic сообщила, что в ходе полёта частично вышла из строя топливная система аппарата, но поставленную задачу модуль выполняет.

В соцсети Х компания рассказала, что в Peregrine продолжается потеря топлива из-за сбоя топливной системы, но модуль всё равно продолжает двигаться по заданной траектории вокруг Земли. К тому же наземному центру удалось установить связь со всеми инструментами модуля.

«Десять инструментов, которым необходима энергия, заряжены, еще десять единиц груза остаются пассивными. Эти инструменты смогли доказать свою работоспособность в космосе»,— сообщили разработчики Peregrine.

Источник:Ъ
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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#технологии
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#Луна
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