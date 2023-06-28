У мужчин, считающих себя женщинами (и наоборот), оказалось больше шансов умереть от разных причин

Проведённое когортное исследование, охватывающее всю датскую популяцию старше 15 лет, позволило исключить предвзятость и получить точные данные. Результаты исследования показали, что трансгендерные люди чаще совершают попытки самоубийства по сравнению с остальным населением.

Более того, учёные обнаружили у них повышенную смертность от всех причин.

Конкретные числовые данные говорят о том, что стандартизированные показатели попыток свести счёты с жизнью среди трансгендерных людей составили 498 на 100 000 человеко-лет, в то время как у нетрансгендерного населения этот показатель значительно ниже — 71.

Однако исследование также подчеркивает, что эти показатели имеют тенденцию к снижению со временем.