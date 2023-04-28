У мужчин стало меньше спермы. Учёные нашли этому объяснение

Исследователи из Университета Семмельвейса в Венгрии проанализировали результаты около 27 000 исследований и выявили наиболее значительные причины ухудшения качества спермы: загрязнение окружающей среды, курение, возраст и некоторые состояния здоровья.

Анализ ДНК сперматозоидов является единственным проверенным методом для определения их функциональности. «Чем больше фрагментирована ДНК, тем меньше способность сперматозоидов к оплодотворению, а также может возрастать риск выкидыша», — объяснил доктор Зсольт Копа, заведующий Андрологическим центром при кафедре урологии Университета Семмельвейса.

Курение может увеличить фрагментацию ДНК на 9,19% по сравнению с некурящими. Алкоголь и лишний вес не имеют клинически значимого влияния на фрагментацию генетического материала, хотя была заметна тенденция: больше алкоголя и больший вес приводят к более значительной фрагментации.

Загрязнение окружающей среды оказывает явное негативное воздействие на качество спермы. Метаанализ показал, что различные факторы, такие как загрязнение воздуха или воздействие на пестициды и инсектициды, увеличивали фрагментацию ДНК сперматозоидов в среднем на 9,68%.