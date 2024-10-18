У NASA есть проблема, за решение которой оно готово заплатить $3 млн

Агентство ищет инновационные решения для переработки отходов во время длительных лунных миссий, чтобы улучшить устойчивость космических программ.

Конкурс разделён на два этапа. На первом, который завершится 31 марта 2025 года, команды должны предложить как физическое оборудование, так и виртуальные прототипы для переработки отходов.

Победители получат $600 000 за лучшую физическую разработку и $400 000 за лучший цифровой двойник.

Второй этап предусматривает создание работающего прототипа, за который предусмотрен главный приз в $1.4 млн.

NASA надеется, что решения команд помогут не только в космосе, но и на Земле, улучшив технологии переработки и снизив вредное воздействие на окружающую среду.